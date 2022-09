Adriana Volpe sul divorzio Totti Blasi | “Ho visto Ilary molto provata e tanto magra”

Leggi su biccy

(Di lunedì 5 settembre 2022) Oggiha fatto il suo debutto come opinionista de La Vita In Diretta. L’argomento del giorno era la separazione die Francescoe la conduttrice ha detto la sua. Laha parlato dei figli della coppia e poi si è detta preoccupata per, che ha trovato,, tesa e: “Ho trovato”. “Io ho, anche quando lavorava,tesa. Nel senso, credo che stiano cercando di non ...