“A ‘Vicenza in Lirica’ coltiviamo giovani star del domani'” (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – “Qualità, professionalità, serietà”. Non usa giri di parole Andrea Castello per descrivere ‘Vicenza in Lirica’, il festival che dirige da 10 anni, in programma fino al 10 settembre al Teatro Olimpico. Un anniversario all’insegna della grande arte, con un programma ricco di appuntamenti. Dopo l’anteprima di giugno, la kermesse ha preso il via sabato scorso con la ‘Messa in do minore, K427’ composta da Mozart tra il 1782 e il 1783 in una nuova performing version a cura del direttore Luca Guglielmi. Interpreti: Nina Solodovnikova, Paola Leoci, Giuseppe Di Giacinto e Giacomo Nanni mentre l’8 e il 10 settembre andrà in scena un altro capolavoro del genio mozartiano, ‘Don Giovanni’. “Mozart è un compositore molto utile ai giovani artisti che devono debuttare – spiega Castello all’Adnkronos -. Naturalmente ci vuole una buona ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – “Qualità, professionalità, serietà”. Non usa giri di parole Andrea Castello per descriverein, il festival che dirige da 10 anni, in programma fino al 10 settembre al Teatro Olimpico. Un anniversario all’insegna della grande arte, con un programma ricco di appuntamenti. Dopo l’anteprima di giugno, la kermesse ha preso il via sabato scorso con la ‘Messa in do minore, K427’ composta da Mozart tra il 1782 e il 1783 in una nuova performing version a cura del direttore Luca Guglielmi. Interpreti: Nina Solodovnikova, Paola Leoci, Giuseppe Di Giacinto e Giacomo Nanni mentre l’8 e il 10 settembre andrà in scena un altro capolavoro del genio mozartiano, ‘Don Giovanni’. “Mozart è un compositore molto utile aiartisti che devono debuttare – spiega Castello all’Adnkronos -. Naturalmente ci vuole una buona ...

