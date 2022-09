A Venezia, «Il buon lavoro che c’è», il corto di The Skill (Di lunedì 5 settembre 2022) Il corto Il buon lavoro che c’è sbarca in laguna. Il docufilm, presentato in occasione della 79 edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, racconta come in Italia, a dispetto delle rappresentazioni disfattiste, trovare occupazione sia tutt’altro che impossibile. Firmato dal regista Simone Aloisio e dal giornalista Lorenzo Munegato, con la produzione della holding di comunicazione strategica The Skill Group, Il buon lavoro che c’è è un viaggio ideale che racconta l’Italia del sacrificio, della fatica ma anche delle soddisfazioni, e della crescita professionale e personale. Un resoconto di approfondimento giornalistico che, per bocca dei protagonisti, spiega i profondi mutamenti del mondo del lavoro negli ultimi anni e di ... Leggi su panorama (Di lunedì 5 settembre 2022) IlIlche c’è sbarca in laguna. Il docufilm, presentato in occasione della 79 edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di, racconta come in Italia, a dispetto delle rappresentazioni disfattiste, trovare occupazione sia tutt’altro che impossibile. Firmato dal regista Simone Aloisio e dal giornalista Lorenzo Munegato, con la produzione della holding di comunicazione strategica TheGroup, Ilche c’è è un viaggio ideale che racconta l’Italia del sacrificio, della fatica ma anche delle soddisfazioni, e della crescita professionale e personale. Un resoconto di approfondimento giornalistico che, per bocca dei protagonisti, spiega i profondi mutamenti del mondo delnegli ultimi anni e di ...

