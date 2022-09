A settembre arriva il bonus trasporti da 60 euro per gli abbonamenti, a chi spetta e come richiederlo - GUIDA (Di lunedì 5 settembre 2022) Da settembre arriva il bonus trasporti che ha l’obiettivo di sostenere il reddito e contrastare l’impoverimento delle famiglie causato dalla crisi energetica in corso. La dotazione finanziaria prevista... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 5 settembre 2022) Dailche ha l’obiettivo di sostenere il reddito e contrastare l’impoverimento delle famiglie causato dalla crisi energetica in corso. La dotazione finanziaria prevista...

AnnaAscani : Nei collegi uninominali vince chi arriva primo. Nei collegi uninominali si elegge 1/3 del Parlamento. Gli unici che… - LaVeritaWeb : Il titolare del dicastero della Salute invita gli italiani in quarantena il 25 settembre a usare le modalità degli… - EnricoTurcato : La #Juventus fa il suo esordio in Champions League il 6 settembre a Parigi contro il PSG. Pogba e Chiesa non ci s… - Zafffrin_a : Settembre mi ha già rotto i coglioni quando arriva ottobre? - PietroFava : RT @KaitCora: Arriva la Fiera Erotika a Milano ! 9-10 Settembre, Luxy Club , nn mancate ! -