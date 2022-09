“20 anni di te” Benedetta Parodi festeggia la bellissima figlia | com’è diventata Matilde Caressa

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 5 settembre 2022) Giornata speciale per, infatti nella giornata del 5 settembre di 20fa nasceva la. Che oggi è ormaiuna ragazza, decisamente molto bella. Ma lei non ha voluto dimenticare il passato e ha pubblicato un paio di foto riguardanti lata quando era solamente una bambina. Ma poi ha anche fatto vedereoggi ed è uno spettacolo della natura. Non potevano ovviamente mancare nemmeno gli auguri e i messaggi da parte dei suoi seguaci.ha dedicato un post meraviglioso allaper il suo compleanno. E subito tutti hanno notato ...