?13enne morto a Gragnano, l?ex fidanzatina capo-banda dei cyberbulli: 6 indagati (Di lunedì 5 settembre 2022) Due ragazze avrebbero guidato la gang dei bulli contro Alessandro. Una ex inviperita per un rifiuto avrebbe ordito la terribile vendetta nei confronti di un adolescente tra aggressioni, minacce,... Leggi su ilmattino (Di lunedì 5 settembre 2022) Due ragazze avrebbero guidato la gang dei bulli contro Alessandro. Una ex inviperita per un rifiuto avrebbe ordito la terribile vendetta nei confronti di un adolescente tra aggressioni, minacce,...

Agenzia_Ansa : Cinque minorenni e un maggiorenne identificati come i presunti autori dei messaggi di insulti e minacce inviati sul… - luciano55321084 : IL CASO A GRAGNANO «Se allevi conigli non avrai leoni», il post di un ufficiale dei carabinieri sul 13enne morto su… - infoitinterno : 'Se allevi conigli non avrai leoni': è polemica per la frase del carabiniere sul 13enne morto - telodogratis : “Se allevi conigli non avrai leoni”: è polemica per la frase del carabiniere sul 13enne morto - bizcommunityit : «I bulli? Sei un coniglio»: frase choc di un carabiniere sul 13enne morto a Gragnano, scatta procedimento inte -