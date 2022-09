Zanetti | “La Salernitana ha investito 50 milioni | hanno alzato l’asticella”

(Di domenica 4 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiEmpoli – Il tecnico dell’Empoli, Paolo, ha parlato alla vigilia della sfida di domani contro la. Queste le parole dell’allenatore dei toscani in conferenza stampa. Partita – Che sia una partita difficile, in un campo difficile è fuori discussione. Mi viene difficile pensare che una squadra che haquasi 50abbia il nostro stesso obiettivo, quindi ci sta che loro abbiano. Noi dobbiamo confrontarci con realtà importanti e laè una di questa. Sarà una sfida interessante e stimolante per continuare il nostro percorso di crescita e fare risultato. Volti nuovi – La fine del mercato in un certo senso fa iniziare un altro momento. Ora la testa è totalmente improntata sull’Empoli e ...

sportli26181512 : #Empoli, Zanetti: 'Mercato? Noi sollevati, mentre la Salernitana ha speso 50 milioni...' - AnsaToscana : Empoli: Zanetti, ci attende partita difficile. 'Salernitana ha speso 50 mln, non credo abbia nostri obiettivi' #ANSA - CORNERNEWS24 : #Calcio - Empoli: Zanetti, ci attende partita difficile 'Salernitana ha speso 50 mln, non credo abbia nostri obiettivi' - sportli26181512 : Salernitana-Empoli: all'Arechi la prima vittoria di Zanetti? - susydigennaro : RT @napolimagazine: EMPOLI - Zanetti: 'Ci attende partita difficile, la Salernitana è una realtà importante' -

Interessante anche la trasferta della Dea in casa del Monza e il confronto tra Nicola -. ... Tonny Vilhena (): A Salerno vi è un ambiente piacevole di questi tempi, considerando i ...Buon primo tempo da parte della compagine di, la risposta della squadra di Cioffi è ... Un punto a testa per le due squadre: nel prossimo turno i toscani sfideranno lamentre i ...Si attende una gara complicata domani a Salerno Paolo Zanetti, allenatore dell'Empoli: "Che sia una partita difficile in un campo difficile è fuori discussione - spiega -. (ANSA) ...Si sapeva, il ritmo in campionato sarebbe stato costante complice il Mondiale. E allora oggi è già tempo di una nuova vigilia per la Salernitana che domani pomeriggio ...