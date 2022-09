Worlds Apart: arriva il trailer del film con Bob Odenkirk (Di domenica 4 settembre 2022) Worlds Apart: arriva il trailer del film con Bob Odenkrik diretto da Cecilia Miniucchi, protagonista anche della mostra del cinema di Venezia Tra i film protagonisti della settantanovesima edizione della Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia c’è Worlds Apart, film che vede la partecipazione di Bob Odenkirk, reduce dal clamoroso successo della serie tv Better Call Saul, e la regia di Cecilia Miniucchi. La pellicola sarà presentata in una delle tre Masterclass Siae per le Giornate degli Autori e in attesa della sua distribuzione, è stato rilasciato da Genoma films il trailer che lo anticipa. Worlds Apart: a Venezia il ... Leggi su tuttotek (Di domenica 4 settembre 2022)ildelcon Bob Odenkrik diretto da Cecilia Miniucchi, protagonista anche della mostra del cinema di Venezia Tra iprotagonisti della settantanovesima edizione della Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia c’èche vede la partecipazione di Bob, reduce dal clamoroso successo della serie tv Better Call Saul, e la regia di Cecilia Miniucchi. La pellicola sarà presentata in una delle tre Masterclass Siae per le Giornate degli Autori e in attesa della sua distribuzione, è stato rilasciato da Genomas ilche lo anticipa.: a Venezia il ...

