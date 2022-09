Vuelta a España 2022, ritiro per Domenico Pozzovivo: abbandono del lucano nella quindicesima tappa (Di domenica 4 settembre 2022) Uno dei giorni più attesi di questa Vuelta a España. La seconda settimana si chiude con la tappa regina, ovvero quella di Sierra Nevada dove è posto il punto più alto della corsa a tappe iberica 2022. Si salirà a quota 2512 metri di altitudine e serviranno cervello lucido e grandi gambe. Una frazione che prevede il Puerto del Castillo (6,8 km al 4,5%) dopo 27 km. Successivamente è previsto l’Alto del Purche: un’ascesa di prima categoria di 9,1 km al 7,6%, con secondi di abbuono allo scollinamento (piazzato a 1490 metri di altitudine). Attenzione poi all’Alto Hoya de la Mora, l’unico categoria especial di questa edizione: 9,3 km al 7,9%, con picco al 13,3%. Una tappa molto dura, con 4018 metri di dislivello, che purtroppo non vedrà Domenico Pozzovivo tra i protagonisti. ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) Uno dei giorni più attesi di questa. La seconda settimana si chiude con laregina, ovvero quella di Sierra Nevada dove è posto il punto più alto della corsa a tappe iberica. Si salirà a quota 2512 metri di altitudine e serviranno cervello lucido e grandi gambe. Una frazione che prevede il Puerto del Castillo (6,8 km al 4,5%) dopo 27 km. Successivamente è previsto l’Alto del Purche: un’ascesa di prima categoria di 9,1 km al 7,6%, con secondi di abbuono allo scollinamento (piazzato a 1490 metri di altitudine). Attenzione poi all’Alto Hoya de la Mora, l’unico categoria especial di questa edizione: 9,3 km al 7,9%, con picco al 13,3%. Unamolto dura, con 4018 metri di dislivello, che purtroppo non vedràtra i protagonisti. ...

