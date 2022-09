Volley | sarà Italia-Francia ai quarti di finale? Campioni olimpici superiori | serve ritrovare l’incoscienza perduta

Leggi su oasport

(Di domenica 4 settembre 2022) L’ha dovuto sudare per battere Cuba e qualificarsi aididei Mondiali 2022 dimaschile. La nostra Nazionale ha giocato sottotono contro i caraibici, non ha mai ingranato, ha sofferto al servizio e in difesa, è risultata poco precisa in fase offensiva. Soltanto tenacia, caparbietà e compattezza di squadra, unite all’ingresso provvidenziale di Simone Anzani, hanno permesso agli azzurri dii avere ragione di un avversario ostico e di proseguire la propria avventura in questa rassegna iridata. Non abbiamo visto la spensieratezza, la leggiadria tecnica, la qualità tecnica che avevamo ammirato durante la trionfale rassegna continentale del 2021. Un passo indietro su tutta la linea che lascia qualche interrogativo. Bisognerà inevitabilmente...