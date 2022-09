Volley, l’Italia vince gli Europei U19. Mencarelli: “La nostra scuola domina a livello internazionale” (Di domenica 4 settembre 2022) l’Italia ha vinto gli Europei Under 19 di Volley femminile. Le azzurre hanno sconfitto la Serbia per 3-2 (17-25; 27-25; 25-21; 15-25; 17-15) in una partita al cardiopalma e ricca di ribaltoni. I protagonisti della finale hanno espresso le proprie sensazioni ai microfoni federali. MARCO Mencarelli: “È stata una partita sofferta nel corso della quale si sono alternati i valori, soprattutto mentali, delle due squadre, come è normale che succeda a questa età e con questo livello di esperienza. Una partita sofferta perché c’era grande equilibrio soprattutto nei fondamentali che contano. Questa è l’origine dell’andamento altalenate della partita: una volta eravamo predominati noi, una volta loro. Il quinto set credo sia stato emblematico per l’equilibrio e il punto a punto tant’è che ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022)ha vinto gliUnder 19 difemminile. Le azzurre hanno sconfitto la Serbia per 3-2 (17-25; 27-25; 25-21; 15-25; 17-15) in una partita al cardiopalma e ricca di ribaltoni. I protagonisti della finale hanno espresso le proprie sensazioni ai microfoni federali. MARCO: “È stata una partita sofferta nel corso della quale si sono alternati i valori, soprattutto mentali, delle due squadre, come è normale che succeda a questa età e con questodi esperienza. Una partita sofferta perché c’era grande equilibrio soprattutto nei fondamentali che contano. Questa è l’origine dell’andamento altalenate della partita: una volta eravamo preti noi, una volta loro. Il quinto set credo sia stato emblematico per l’equilibrio e il punto a punto tant’è che ...

