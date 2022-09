Volley | Italia-Cuba 3-1 | le pagelle degli azzurri Anzani il migliore | non è il solito Michieletto

Leggi su oasport

(Di domenica 4 settembre 2022)3-1: LEYuri Romanò, 7,5: il più continuo in attacco. Firma 14 punti e cresce gradualmente, fino a diventare la bocca da fuoco più ricercata da Simone Giannelli. Oggi ha superato una prova di maturità importante, dimostrando che il ruolo di opposto non è poi così un punto debole per l’. Può fare molto di più in battuta. Simone Giannelli, 6: non sempre lucido, talvolta si affida alla soluzione più scontata e non dà libero sfogo alla fantasia. Qualche palleggio di troppo fuori misura, ma ha il merito di non perdere mai la calma, anche quandosembra in procinto di poter scappare via nel quarto set. Daniele Lavia, 6,5: nel primo set è il, poi cala vistosamente in attacco ed anche ...