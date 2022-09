Volley | Ferdinando De Giorgi | “Squadra brava a rientrare con la mentalità giusta nel terzo set”

Leggi su oasport

(Di domenica 4 settembre 2022) L’Italia della pallavolo ha guadagnato il pass per i quarti di finale ai Campionati del Mondo grazie al 3-1 rifilato a Cuba (25-21, 21-25, 26-24, 25-18). Un match complicato, in cui gli azzurri hanno saputo tirarsi fuori dalle difficoltà per attendere poi una tra Francia e Giappone nel match che varrà un posto in semifinale. “Oggi era una partita in cui dovevamo avere pazienza – afferma coach Fefè Deal canale Youtube della Fipav – Lacubana ha dei buoni battitori, che tirano fortissimo, e hanno giocato una partita molto intensa. Noi nel secondo set non ne abbiamo avuta molta, ma le partite sono così. L’importante è statocon lafacendo le nostre cose sempre un po’ meglio fino alla vittoria“. Devuole poi analizzare in che modo la sua ...