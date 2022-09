Volley femminile, Italia sul trono d’Europa: le Under 19 battono la Serbia al tie-break, Ituma show (Di domenica 4 settembre 2022) L’Italia ha vinto gli Europei Under 19 di Volley femminile. Le azzurre hanno sconfitto la Serbia per 3-2 (17-25; 27-25; 25-21; 15-25; 17-15) in una partita al cardiopalma e ricca di ribaltoni. Le ragazze di coach Marco Mencarelli hanno perso nettamente il primo set, nel secondo si sono fatte rimontare dal 20-10 e sono riuscite a imporsi soltanto ai vantaggi. Il dominio nel terzo parziale lasciava ben sperare, ma le balcaniche restituivano il favore e tutto si decideva al tie-break. Sotto 7-10 e 11-13, l’Italia si inventava una magia e conquistava la medaglia d’oro ai vantaggi. La nostra Nazionale sale sul gradino più alto del podio in questa rassegna continentale di categoria per l’ottava volta nella storia dopo le apoteosi del 1996, 1998, 2004, 2006, 2008, 2010, 2018. ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) L’ha vinto gli Europei19 di. Le azzurre hanno sconfitto laper 3-2 (17-25; 27-25; 25-21; 15-25; 17-15) in una partita al cardiopalma e ricca di ribaltoni. Le ragazze di coach Marco Mencarelli hanno perso nettamente il primo set, nel secondo si sono fatte rimontare dal 20-10 e sono riuscite a imporsi soltanto ai vantaggi. Il dominio nel terzo parziale lasciava ben sperare, ma le balcaniche restituivano il favore e tutto si decideva al tie-. Sotto 7-10 e 11-13, l’si inventava una magia e conquistava la medaglia d’oro ai vantaggi. La nostra Nazionale sale sul gradino più alto del podio in questa rassegna continentale di categoria per l’ottava volta nella storia dopo le apoteosi del 1996, 1998, 2004, 2006, 2008, 2010, 2018. ...

