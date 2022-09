Volley femminile, Italia-Francia in tv oggi: orario e diretta streaming amichevole 2022 (Di domenica 4 settembre 2022) Tutto pronto per Italia-Francia, amichevole di preparazione ai Mondiali femminili 2022 di Volley. Le azzurre di Davide Mazzanti, dopo lo storico trionfo nella Nations League, non vogliono smettere di sognare e proseguono il lavoro in vista della rassegna iridata. Nel corso del raduno a Cavalese, Sylla e compagne si testano ancora e incontrano la formazione transalpina a circa tre settimane dall’inizio del Mondiale. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 4 settembre al Palazzetto dello Sport Árpàd Weisz di Cavalese, in provincia di Trento. La partita non godrà di copertura televisiva né streaming, ma Sportface.it vi terrà informati con il risultato e la cronaca al termine. CALENDARIO AMICHEVOLI NAZIONALI AZZURRE CALENDARIO MONDIALI MASCHILI: ... Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) Tutto pronto perdi preparazione ai Mondiali femminilidi. Le azzurre di Davide Mazzanti, dopo lo storico trionfo nella Nations League, non vogliono smettere di sognare e proseguono il lavoro in vista della rassegna iridata. Nel corso del raduno a Cavalese, Sylla e compagne si testano ancora e incontrano la formazione transalpina a circa tre settimane dall’inizio del Mondiale. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 4 settembre al Palazzetto dello Sport Árpàd Weisz di Cavalese, in provincia di Trento. La partita non godrà di copertura televisiva né, ma Sportface.it vi terrà informati con il risultato e la cronaca al termine. CALENDARIO AMICHEVOLI NAZIONALI AZZURRE CALENDARIO MONDIALI MASCHILI: ...

