VIDEO MotoGP, GP Misano 2022: highlights e sintesi gara. Doppietta italiana con Bagnaia e Bastianini! (Di domenica 4 settembre 2022) Francesco Bagnaia ha vinto il GP di San Marino 2022, tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sul circuito di Misano. Il centauro della Ducati si è reso protagonista di una splendida prestazione dopo essere scattato dalla quinta piazzola e ha trionfato in volata al termine di un intensissimo duello con Enea Bastianini, che il prossimo anno sarà suo compagno di squadra nel team ufficiale della Scuderia di Borgo Panigale. Il ribattezzato Pecco ha così recuperato ben 14 punti nei confronti del francese Fabio Quartararo, il quale si conferma leader del campionato ma ora ha soltanto 30 lunghezze di margine nei confronti del piemontese. Il pilota della Yamaha ha termnato in quinta piazza alle spalle di Maverick Vinales e Luca Marini, sesto Aleix Espargarò. Di seguito il VIDEO con gli ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) Francescoha vinto il GP di San Marino, tappa del Mondialeandata in scena sul circuito di. Il centauro della Ducati si è reso protagonista di una splendida prestazione dopo essere scattato dalla quinta piazzola e ha trionfato in volata al termine di un intensissimo duello con Enea Bastianini, che il prossimo anno sarà suo compagno di squadra nel team ufficiale della Scuderia di Borgo Panigale. Il ribattezzato Pecco ha così recuperato ben 14 punti nei confronti del francese Fabio Quartararo, il quale si conferma leader del campionato ma ora ha soltanto 30 lunghezze di margine nei confronti del piemontese. Il pilota della Yamaha ha termnato in quinta piazza alle spalle di Maverick Vinales e Luca Marini, sesto Aleix Espargarò. Di seguito ilcon gli ...

