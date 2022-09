VIDEO Moto3, GP San Marino 2022: highlights e sintesi gara. Trionfo di Dennis Foggia, Mondiale riaperto (Di domenica 4 settembre 2022) Con il Trionfo odierno di Dennis Foggia al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2022 per la Moto3 il Mondiale è più che mai riaperto: complice anche il ritiro per bandiera nera (e il conseguente zero in classifica) per Sergio Garcia e il terzo posto di Izan Guevara, la vittoria del pilota della Leopard Racing acquisisce ancor più valore. Va inoltre considerato l’aspetto psicologico, assolutamente da non sottovalutare, al momento eccellente per Foggia: l’azzurro è in fiducia, lo dimostra in ogni giro, in ogni reazione ai sorpassi con controsorpassi, in ogni gara, bisogna dunque credere nella lotta al titolo. Determinanti saranno i prossimi appuntamenti della stagione: altri punti in palio, altre occasioni ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) Con ilodierno dial Gran Premio di Sane della Riviera di Riminiper lailè più che mai: complice anche il ritiro per bandiera nera (e il conseguente zero in classifica) per Sergio Garcia e il terzo posto di Izan Guevara, la vittoria del pilota della Leopard Racing acquisisce ancor più valore. Va inoltre considerato l’aspetto psicologico, assolutamente da non sottovalutare, al momento eccellente per: l’azzurro è in fiducia, lo dimostra in ogni giro, in ogni reazione ai sorpassi con controsorpassi, in ogni, bisogna dunque credere nella lotta al titolo. Determinanti saranno i prossimi appuntamenti della stagione: altri punti in palio, altre occasioni ...

