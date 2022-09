VIDEO – Milan Inter, brutto gesto di Tonali durante un’azione nerazzurra (Di domenica 4 settembre 2022) Sandro Tonali è finito al centro delle polemiche. Al minuto 76, nel corso di una potenziale azione offensiva dell’Inter, conclusa poi con il miracolo di Maignan su Calhanoglu, le telecamere hanno ripreso un gesto decisamente poco sportivo da parte del centrocampista rossonero. Nei pressi della linea laterale, l’azzurro ha deciso di sua spontanea volontà di rimettere il pallone in gioco durante l’offensiva nerazzurra, con la speranza che Chiffi Interrompesse il gioco. Il gioco però non è stato Interrotto, l’arbitro non si è accorto della presenza di due palloni in campo. Devo fare ammenda:è stato Tonali a buttare una palla in campo con azione in corso per Interromperla, non uno steward (e dopo 10 secondi hanno sostituito ... Leggi su rompipallone (Di domenica 4 settembre 2022) Sandroè finito al centro delle polemiche. Al minuto 76, nel corso di una potenziale azione offensiva dell’, conclusa poi con il miracolo di Maignan su Calhanoglu, le telecamere hanno ripreso undecisamente poco sportivo da parte del centrocampista rossonero. Nei pressi della linea laterale, l’azzurro ha deciso di sua spontanea volontà di rimettere il pallone in giocol’offensiva, con la speranza che Chiffirompesse il gioco. Il gioco però non è statorotto, l’arbitro non si è accorto della presenza di due palloni in campo. Devo fare ammenda:è statoa buttare una palla in campo con azione in corso perromperla, non uno steward (e dopo 10 secondi hanno sostituito ...

