VIDEO Italia-Grecia 81-85, Europei basket 2022: highlights e sintesi. Fontecchio sbaglia la tripla del pareggio (Di domenica 4 settembre 2022) La seconda giornata degli Europei di basket 2022 non ha sorriso all’Italia che ha dovuto arrendersi alla Grecia con il punteggio di 81 a 85. La squadra di Pozzecco ha avuto il merito di non mollare e crederci fino all’ultimo possesso, l’overtime è stato sfiorato da parte degli azzurri che si sono dovuti inchinare agli ospiti dopo una bellissima rimonta. Simone Fontecchio ha trainato il gruppo con ben 26 punti realizzati, non sufficienti per portare avanti il ‘Bel Paese’ che si è distinta anche con Achille Polonara e Stefano Tonut. L’Italia ha dovuto recuperare ben 15 lunghezze ai rivali nel corso della partita, un margine abbastanza ampio che per poco non è stato colmato. Antetokounmpo ed Agravanis non hanno mai abbassato la guardia, abili ad approfittare al meglio di ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) La seconda giornata deglidinon ha sorriso all’che ha dovuto arrendersi allacon il punteggio di 81 a 85. La squadra di Pozzecco ha avuto il merito di non mollare e crederci fino all’ultimo possesso, l’overtime è stato sfiorato da parte degli azzurri che si sono dovuti inchinare agli ospiti dopo una bellissima rimonta. Simoneha trainato il gruppo con ben 26 punti realizzati, non sufficienti per portare avanti il ‘Bel Paese’ che si è distinta anche con Achille Polonara e Stefano Tonut. L’ha dovuto recuperare ben 15 lunghezze ai rivali nel corso della partita, un margine abbastanza ampio che per poco non è stato colmato. Antetokounmpo ed Agravanis non hanno mai abbassato la guardia, abili ad approfittare al meglio di ...

