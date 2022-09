VIDEO Italia-Cuba 3-1, Mondiali volley 2022: highlights e sintesi. Azzurri ai quarti (Di domenica 4 settembre 2022) L’Italia ha primeggiato contro Cuba ai Mondiali di volley 2022 conquistando l’accesso ai quarti di finale. I nostri connazionali, dopo aver perso un set, hanno chiuso il match con il risultato di 3-1 (25-21; 21-25; 26-24; 25-18) respingendo ogni ipotetico contrattacco da parte dei rivali. I Campioni d’Europa hanno dovuto battagliare per passare il turno, come da pronostico non è stato facile superare gli avversari che a più riprese hanno tentato di pareggiare i conti con gli Azzurri che nel quarto set sono riusciti a chiudere i conti con il parziale di 25 a 18. I nostri connazionali hanno commesso qualche errore di troppo che ha permesso ai Cubani di accorciare più volte le distanze. L’appuntamento ora è per mercoledì 7 settembre quando il ‘Bel Paese’ ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) L’ha primeggiato controaidiconquistando l’accesso aidi finale. I nostri connazionali, dopo aver perso un set, hanno chiuso il match con il risultato di 3-1 (25-21; 21-25; 26-24; 25-18) respingendo ogni ipotetico contrattacco da parte dei rivali. I Campioni d’Europa hanno dovuto battagliare per passare il turno, come da pronostico non è stato facile superare gli avversari che a più riprese hanno tentato di pareggiare i conti con gliche nel quarto set sono riusciti a chiudere i conti con il parziale di 25 a 18. I nostri connazionali hanno commesso qualche errore di troppo che ha permesso aini di accorciare più volte le distanze. L’appuntamento ora è per mercoledì 7 settembre quando il ‘Bel Paese’ ...

Mov5Stelle : 'La classe dirigente della Meloni è la stessa che da 30 anni provoca danni all'Italia. La Russa, Fitto, Gasparri, P… - matteosalvinimi : Le sanzioni stanno funzionando? No. A oggi chi è stato sanzionato sta guadagnando, mentre chi ha messo le sanzioni… - matteosalvinimi : Preziosa risorsa che in treno, al richiamo del controllore che lo invita a togliere i piedi dai sedili, risponde ur… - alfonsocarfora1 : RT @GiudizioSaggio: #3settembre #Italia Grazie al genio di #Draghi e al suo mininistro degli esteri #DiMaio... - CarieriF : RT @Lorellastelle: 'ci hanno detto che facevamo perdere credibilità all italia, ci hanno dato degli antiatlantisti...' ASCOLTATE #DallaPar… -