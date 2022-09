VIDEO: Chelsea Green si mostra a seno nudo per distrarre l’avversario di Matt Cardona (Di domenica 4 settembre 2022) Chelsea Green ed il marito Matt Cardona, ben noto anche con il nome di Zack Ryder, sono una coppia molto creativa, specialmente da quando hanno lasciato la WWE, non per loro volontà, intraprendendo una bella carriera nelle maggiori federazioni indipendenti. Di tanto in tanto i due fanno parlare per le loro trovate stravaganti e per i loro colpi di genio creativi. Cardona è stato molto apprezzato come campione della GCW con un rapporto conflittuale con i fan della federazione stessa e questa notte -proprio nella GCW- è andato in scena un segmento davvero singolare. A The Art of War Chelsea Green, infatti, era al fianco del marito in occasione del suo match contro Jimmy Lloyd, valido per l’Internet Championship di Cardona. ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 4 settembre 2022)ed il marito, ben noto anche con il nome di Zack Ryder, sono una coppia molto creativa, specialmente da quando hanno lasciato la WWE, non per loro volontà, intraprendendo una bella carriera nelle maggiori federazioni indipendenti. Di tanto in tanto i due fanno parlare per le loro trovate stravaganti e per i loro colpi di genio creativi.è stato molto apprezzato come campione della GCW con un rapporto conflittuale con i fan della federazione stessa e questa notte -proprio nella GCW- è andato in scena un segmento davvero singolare. A The Art of War, infatti, era al fianco del marito in occasione del suo match contro Jimmy Lloyd, valido per l’Internet Championship di. ...

