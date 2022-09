VF Club, benvenuti nella prima disco-club di Vanity Fair (Di domenica 4 settembre 2022) All’interno del B Bar dell’Hotel Bauer, affacciato sul Canal Grande, nel Vanity Fair club vanno in scena le notti più esclusive della Mostra del Cinema di Venezia. Ecco le foto del debutto, in una collaborazione esclusiva con Maison Valentino, che continuerà anche il 4 e il 5 settembre Leggi su vanityfair (Di domenica 4 settembre 2022) All’interno del B Bar dell’Hotel Bauer, affacciato sul Canal Grande, nelvanno in scena le notti più esclusive della Mostra del Cinema di Venezia. Ecco le foto del debutto, in una collaborazione esclusiva con Maison Valentino, che continuerà anche il 4 e il 5 settembre

