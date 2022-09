Verso PSG-Juventus, c’è l’ufficialità: i francesi salutano il centrocampista (Di domenica 4 settembre 2022) Ad ormai pochissimi giorni dall’esordio in Champions League, al “Parco dei Principi” contro la Juventus di Massimiliano Allegri, prosegue il lavoro in casa Paris Saint Germain, sul campo e non solo. La rosa a disposizione di mister Galtiér infatti vede ancora alcuni “esuberi di lusso”, che nelle ultime ore stanno trovando nuova sistemazione poiché ormai esclusi dal progetto dei campioni di Francia. Stando a quanto riportato dai più noti esperti di calciomercato, e confermato da una nota ufficiale del club transalpino, l’ormai ex centrocampista del PSG Rafinha avrebbe trovato l’accordo per il suo passaggio all’Al Arabi. Rafinha Al Arabi PSG Nell’ultima stagione, trascorsa in parte in Liga in prestito alla Real Sociedad, il brasiliano classe 1993 ha collezionato 26 presenze, mettendo a referto 1 goal in tutte le competizioni. Un addio che va di ... Leggi su rompipallone (Di domenica 4 settembre 2022) Ad ormai pochissimi giorni dall’esordio in Champions League, al “Parco dei Principi” contro ladi Massimiliano Allegri, prosegue il lavoro in casa Paris Saint Germain, sul campo e non solo. La rosa a disposizione di mister Galtiér infatti vede ancora alcuni “esuberi di lusso”, che nelle ultime ore stanno trovando nuova sistemazione poiché ormai esclusi dal progetto dei campioni di Francia. Stando a quanto riportato dai più noti esperti di calciomercato, e confermato da una nota ufficiale del club transalpino, l’ormai exdel PSG Rafinha avrebbe trovato l’accordo per il suo passaggio all’Al Arabi. Rafinha Al Arabi PSG Nell’ultima stagione, trascorsa in parte in Liga in prestito alla Real Sociedad, il brasiliano classe 1993 ha collezionato 26 presenze, mettendo a referto 1 goal in tutte le competizioni. Un addio che va di ...

