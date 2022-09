Verona, Doig: 'Che emozione, era anche il compleanno di mio padre. Ora visito la città' (Di domenica 4 settembre 2022) Josh Doig, esterno del Verona, ha parlato a Dazn dopo il gol che ha deciso la sfida contro la Sampdoria: "Sono molto emozionato, c'erano an... Leggi su calciomercato (Di domenica 4 settembre 2022) Josh, esterno del, ha parlato a Dazn dopo il gol che ha deciso la sfida contro la Sampdoria: "Sono molto emozionato, c'erano an...

HellasVeronaFC : 48' | RADDOPPIO HELLAS?? Primo gol in Serie A per Josh Doig! Verona in vantaggio! #HVFC #DaiVerona #VeronaSamp 2-1 - SportRepubblica : Verona-Sampdoria 2-1: Doig regala la prima vittoria ai gialloblù - SampNews24 : #Verona, #Doig: «Felice per il gol, importante per i tre punti» - McgroganEthan : RT @HellasVeronaFC: 48' | RADDOPPIO HELLAS?? Primo gol in Serie A per Josh Doig! Verona in vantaggio! #HVFC #DaiVerona #VeronaSamp 2-1 - sscalcionapoli1 : Verona-Sampdoria 2-1: Doig ribalta i blucerchiati -