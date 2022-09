"Venite, due uomini si baciano": Milano, la telefonata-choc dell'anziana alla polizia | Video (Di domenica 4 settembre 2022) Scene inquietanti a Milano. Scene che nessuno poteva immaginarsi di poter vedere nel 2022. Già, perché il fatto che due uomini si scambino un bacio in strada scatena la reazione di un'anziana. Il tutto ripreso in un Video che sta circolando alla velocità della luce, immagini sconcertanti. Già, l'anziana signora infatti telefona alle forze dell'ordine per segnalare il bacio omosex. "Venite, due uomini si stanno baciando in strada", afferma l'anziana. Insomma, segnala che sotto alla sua finestra du giovani maschi, che chiama "facce di tolla", si scambiano abitualmente dei baci. Il Video è stato rilanciato sui social da Simone Alliva, giornalista e scrittore, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Scene inquietanti a. Scene che nessuno poteva immaginarsi di poter vedere nel 2022. Già, perché il fatto che duesi scambino un bacio in strada scatena la reazione di un'. Il tutto ripreso in unche sta circolandovelocitàa luce, immagini sconcertanti. Già, l'signora infatti telefona alle forze'ordine per segnalare il bacio omosex. ", duesi stanno baciando in strada", afferma l'. Insomma, segnala che sottosua finestra du giovani maschi, che chiama "facce di tolla", si scambiano abitualmente dei baci. Ilè stato rilanciato sui social da Simone Alliva, giornalista e scrittore, ...

