Venezia79 | gli arrivi del 4 settembre | il ritorno di Penelope Cruz e la prima volta di Elodie da protagonista

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 4 settembre 2022): oggi 4attesissime star di Hollywood come Brendan Fraser ee la nostraal debutto nelle vesti di attrice.attesissimeed, è il giorno diedAl Lido aproda il regista Fernando Guzzoni per Blanquita in compagnia dei protagonisti Laura Lopez e Alejandro Goic: la pellicola in gara nella categoria “Orizzonti” aprirà le proiezioni della giornata. Nella stessa categoria “Ti Mangio Il Cuore” di Pippo Mezzapesa che vedrà per lasul grande schermo con Michele Placido, Brenno Placido e Tommaso Ragno. Per ...