Venezia79. Crialese: «L'immensità è il film che inseguo da sempre» (Di domenica 4 settembre 2022) Domenica di sole in Laguna, scenario perfetto per la presentazione del film di Emanuele Crialese L'immensità, in concorso alla Mostra del Cinema. Il film con cui il regista romano arriva a Venezia è la storia di una bambina che si sente un bambino, ovvero la sua storia raccontata in un momento in cui ha finalmente sentito di essere abbastanza pronto per raccontarla, e con un vocabolario che ha costruito ad hoc durante tutti questi anni. Emanuele Crialese: «É un film sulla famiglia e sulla memoria» L'immensità è un film a cui Crialese è arrivato passando attraverso le sue storie cinematografiche precedenti e quella sua personale, più intima. Il regista ha lavorato sulla sua autobiografia e sulla memoria, andando a pescare tra ...

