(Di domenica 4 settembre 2022) Si è lanciato verso di lei e l’haalper un braccio dopo che si era appena lasciata andare nel vuoto da trenta metri. È il coraggioso gesto di unno che, nella tarda mattinata di venerdì 2 settembre, nella città lagunare hato una giovanefrancese, 20enne, da un tentativo di. Dopo aver tagliato con un coltello il velo di protezione dell’impalcatura allestita per i restauri, la 20enne si è arrampicata in cima alla Chiesa degli Scalzi, a due passi dalla stazione ferroviaria di Santa Lucia. I passanti che affollavano il passaggio del centro storico si sono subito accorti della presenza di una figura con un vestito arancione si sporgeva dall’alto della facciata. Urla e tensione crescente si sono diffuse tra la folla che ha ...

matteosalvinimi : Venezia, immagini impressionanti. Ventenne olandese tenta di suicidarsi gettandosi dall’impalcatura attorno alla ch… - fattoquotidiano : Venezia, agente salva turista straniera: afferrata al volo mentre tentava il suicidio. “Ma non chiamatemi eroe” - ST09972061 : RT @matteosalvinimi: Venezia, immagini impressionanti. Ventenne olandese tenta di suicidarsi gettandosi dall’impalcatura attorno alla chies… - silentman68 : RT @matteosalvinimi: Venezia, immagini impressionanti. Ventenne olandese tenta di suicidarsi gettandosi dall’impalcatura attorno alla chies… - SabryStefano : RT @LegaSalvini: ++ VENEZIA, AGENTE DI POLIZIA AFFERRA AL VOLO LA RAGAZZA CHE VUOLE SUICIDARSI ++ -

...selezione di cortometraggi in Concorso alla 37ma Settimana Internazionale della Critica di. ... Quando un"scopritore di bellezze" individuerà in una bellissima giovane contadina la nuova ...... una a(in corso fino al 27 novembre 2022 dal titolo Human Brains: It Begins with an Idea ) ... decadente e iper - tecnologica, dove unin pensione è a caccia di robot replicanti simili ...È il coraggioso gesto di un agente veneziano che, nella tarda mattinata di venerdì 2 settembre, nella città lagunare ha salvato una giovane turista francese, 20enne, da un tentativo di suicidio. “Sono ...Le parole del poliziotto che lo scorso venerdì, a Venezia, ha salvato una turista dal suicidio. Alberto Crispo racconta: "Una fatica immane" ...