Venezia 79, storie di trans e prostitute alla Mostra internazionale del Cinema (Di domenica 4 settembre 2022) Quello dei nostri giorni è un momento in cui l'industria Cinematografica inizia a focalizzarsi sull'inclusione e la diversità. E si cominciano a vedere i primi frutti, come diMostrano i film presentati alla Mostra del Cinema di Venezia dedicati a storie di persone trans, da "Monica" a "Le Favolose", e che parlano non solo di diversità m anche di inclusione, come "Princess". "Monica" Patricia Clarkson, Andrea Pallaoro e Trace LysetteS'intitola "Monica" il film di Andrea Pallaoro che è arrivato in gara il 3 settembre, alla Mostra internazionale del Cinema di Venezia. Si tratta del secondo dei cinque film italiani in corsa per il Leone ...

