Venezia 79, il regista ucraino Sergei Loznitsa presenta "The Kiev Trial": "Non abbiamo capito nulla della Seconda Guerra Mondiale, ecco perché la Storia si ripete" (Di domenica 4 settembre 2022) "Finché non inizieremo a imparare quanto la Storia ha da insegnarci non dobbiamo sorprenderci se continuano a scoppiare nuove guerre". Ne è convinto Sergei Loznitsa, regista e scienziato ucraino da tempo dedicato al ri-montaggio di filmati d'archivio spesso secretati, per rileggere eventi che hanno segnato la Storia creando documentari di rara bellezza ed importanza. La sua ultima fatica, The Kiev Trial, è presentata oggi alla 79ma Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica fuori concorso e crea, come spesso accade davanti ai doc di Loznitsa, un autentico effetto shock. Al centro è il ritrovamento dei materiali di uno dei processi contro i nazisti istruiti in Ucraina nel 1946. Nella fattispecie si tratta del Processo ...

