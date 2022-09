Venduto nuovo ISA 66 metri: nasce la nuova linea Sportiva (Di domenica 4 settembre 2022) ISA Yachts, brand di Palumbo Superyachts, comunica la vendita di un nuovo progetto da 66 metri, capostipite della nuova linea Sportiva. ISA Sportiva 66 metri, scafo in acciaio e alluminio Caratterizzato da scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio, il nuovo ISA Sportiva 66 metri presenta un profilo estremamente sportivo ed una prua reversa innovativa e originale che rende il progetto immediatamente riconoscibile. Questo nuovo superyacht verrà costruito presso il cantiere di Ancona con consegna prevista nel 2025. Il design degli esterni è stato curato da Nuvolari Lenard mentre, l’ufficio tecnico di Palumbo Superyachts è responsabile dell’ingegneria navale. “Un superyacht dalle linee filanti” “Con ... Leggi su nonsolonautica (Di domenica 4 settembre 2022) ISA Yachts, brand di Palumbo Superyachts, comunica la vendita di unprogetto da 66, capostipite della. ISA66, scafo in acciaio e alluminio Caratterizzato da scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio, ilISA66presenta un profilo estremamente sportivo ed una prua reversa innovativa e originale che rende il progetto immediatamente riconoscibile. Questosuperyacht verrà costruito presso il cantiere di Ancona con consegna prevista nel 2025. Il design degli esterni è stato curato da Nuvolari Lenard mentre, l’ufficio tecnico di Palumbo Superyachts è responsabile dell’ingegneria navale. “Un superyacht dalle linee filanti” “Con ...

