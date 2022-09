Valencia: perché è saltato il trasferimento di Gil (Di domenica 4 settembre 2022) Niente Valencia per Bryan Gil. Il Tottenham aveva trovato l'accordo con il club spagnolo per il prestito dell'esterno offensivo classe... Leggi su calciomercato (Di domenica 4 settembre 2022) Nienteper Bryan Gil. Il Tottenham aveva trovato l'accordo con il club spagnolo per il prestito dell'esterno offensivo classe...

off___gio : @Micheledestroye @ACMSelim @_BeatriceSarti lo hanno dato al Valencia perché non aveva spazio - SpettegolaTV : #VALENCIA non potete andare via Da Valencia senza avere visitato il Parc central Valencia. Ovviamente non è segnala… - peppe_roncino : @cosimofcj Io voglio solo far notare quanto sia stato fortunato nei suoi percorsi europei. Perché qui tutti ricondu… - signofmarc : Dovi io giuro non so quando mi passerà il fatto che ti ritirerai domani, io non ci sarò e non ti avrò mai visto e n… - fedecaccy : Ma mi confermate che Gattuso è al Valencia??? No perché guardando il non-gioco del napoli pare che si è fatto pelat… -