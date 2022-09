Usa, Trump: "Biden è un nemico dello Stato, lo cacceremo" (Di domenica 4 settembre 2022) Joe Biden è "un nemico dello Stato, il discorso che ha fatto a Philadelphia era pieno di odio e di rabbia: è Stato il più divisivo fatto da un presidente Usa, che ha denigrato 70 milioni di elettori": ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 4 settembre 2022) Joeè "un, il discorso che ha fatto a Philadelphia era pieno di odio e di rabbia: èil più divisivo fatto da un presidente Usa, che ha denigrato 70 milioni di elettori": ...

