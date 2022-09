Usa | Trump attacca Biden | “Nemico dello Stato | lo cacceremo”

(Di domenica 4 settembre 2022) (Adnkronos) – L’ex presidente Donalddefinito Joeun “” nella sua prima apparizione pubblica dopo il blizt dell’Fbi e il sequestro di documenti classificati nella sua residenza di Mar-a-Lago. Un perquisizione definito “farsa della giustizia” che avrebbe prodotto “un contraccolpo come nessuno ha mai visto”. “Non può esserci esempio più vivido delle minacce reali alla libertà americana di poche settimane fa, avete visto, quando abbiamo assistito a uno degli abusi di potere più scioccanti da parte di qualsiasi amministrazione nella storia americana”, ha affermatonel suo discorso a un comizio in Pennsylvania. “Metteremo fine alla carriera politica di Nancy Pelosi e di Joe”, ha promesso. “Il pericolo per la democrazia viene ...

AGI/Vista - "Donalde i repubblicani del Maga (Make America Great Again, ndr) sono una minaccia per il nostro Paese". Lo ha detto il presidente americano Joe Biden parlando alla nazione da Filadelfia. White House...Lago l'Fbi ha scoperto anche decine di cartelle vuote contrassegnate con la parola classificato e documenti top secret che non erano custoditi nella stanza - deposito ma nell'ufficio di Donald. ...L’ex presidente americano Donald Trump, durante un comizio in Pennsylvania, attacca l’FBI e il presidente Biden."L'Fbi è diventato un mostro feroce controllato alla sinistra democratica e dai media e noi cacceremo il nemico degli Usa Joe Biden e Nancy Pelosi" ...