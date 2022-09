Usa: Biden vende armi (per 1,1 miliardi di dollari) a Taiwan. La Cina reagisce (Di domenica 4 settembre 2022) Il pacchetto, ha annunciato il dipartimento di stato, comprende 60 missili antinave Agm-84L Harpoon Block II per 355 milioni e 100 missili aria-aria Aim-9X Block II Sidewinder per 85,6 milioni, oltre a 655,4 milioni per l'estensione di un contratto per la sorveglianza radar. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 4 settembre 2022) Il pacchetto, ha annunciato il dipartimento di stato, comprende 60 missili antinave Agm-84L Harpoon Block II per 355 milioni e 100 missili aria-aria Aim-9X Block II Sidewinder per 85,6 milioni, oltre a 655,4 milioni per l'estensione di un contratto per la sorveglianza radar. L'articolo proviene da Firenze Post.

