US Open, risultati degli italiani: Sinner ok, Musetti ko, oggi Berrettini (Di domenica 4 settembre 2022) Il cemento statunitense ha emesso due verdetti ed attende di legiferarne un altro nel pomeriggio americano. Gli US Open sono entrati nella loro fase caldissima ed i risultati degli italiani iniziano a diventare pesanti da sostenere per i superstiti della nostra racchetta. Erano in tre ancora in gioco, soltanto uno di loro è certo di aver staccato il pass verso il turno successivo: Jannik Sinner ha vinto il proprio match sul manto duro ed azzurro contro il padrone di casa Brandon Nakashima planando verso gli ottavi di finale; Lorenzo Musetti invece ha alzato bandiera bianca al cospetto del bielorusso Ilya Ivashka. oggi pomeriggio toccherà a Matteo Berrettini, il miglior tennista del tennis azzurro, rimpolpare la presenza di italiani ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 4 settembre 2022) Il cemento statunitense ha emesso due verdetti ed attende di legiferarne un altro nel pomeriggio americano. Gli USsono entrati nella loro fase caldissima ed iiniziano a diventare pesanti da sostenere per i superstiti della nostra racchetta. Erano in tre ancora in gioco, soltanto uno di loro è certo di aver staccato il pass verso il turno successivo: Jannikha vinto il proprio match sul manto duro ed azzurro contro il padrone di casa Brandon Nakashima planando verso gli ottavi di finale; Lorenzoinvece ha alzato bandiera bianca al cospetto del bielorusso Ilya Ivashka.pomeriggio toccherà a Matteo, il miglior tennista del tennis azzurro, rimpolpare la presenza di...

sportli26181512 : Us Open, i risultati degli italiani: Sinner agli ottavi, eliminato Musetti: L'altoastesino si è imposto in rimonta… - Eurosport_IT : Tutti i risultati del tabellone femminile: Swiatek c'è, che battaglia tra Kvitova e Muguruza! #USOpen - sportli26181512 : Us Open, i risultati di oggi: Alcaraz come un treno, Rublev vince dopo più di 4 ore: Prosegue l'incredibile marcia… - jacopopaoletti : RT @Open_Box: #Google si sta impegnando a migliorare il modo in cui gli utenti entrano in contatto con le informazioni e la qualità delle s… - SuperTennisTv : Si scende in campo per questo sabato di #USOpen: chi raggiungerà gli ottavi? Rimani aggiornato con SuperTennis To… -