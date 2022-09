US Open, Rafa Nadal: “Contro Gasquet il mio miglior match del torneo, ora attenzione a Tiafoe” (Di domenica 4 settembre 2022) Prosegue sempre più spedito il cammino di Rafa Nadal agli US Open 2022. Il nativo di Manacor, infatti, dopo due turni non trascendentali, si è sbarazzato del francese Richard Gasquet con il punteggio di 6-0 6-1 7-5, mettendo in mostra una condizione in crescita e colpi sempre più efficaci, soprattutto da fondo campo. Il quattro volte vincitore del torneo di Flushing Meadows analizza la sua prestazione: “Penso sia stata la mia miglior partita del torneo fino a ora. Peraltro è anche la prima volta che vinco in tre set e che non passo troppo tempo in campo, questo può essere sempre utile in un torneo dello Slam. Diciamo che lui ha alzato il livello del gioco nel terzo set e ha cambiato tante cose, ma ovviamente sono felice di non essermi distratto e di ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) Prosegue sempre più spedito il cammino diagli US2022. Il nativo di Manacor, infatti, dopo due turni non trascendentali, si è sbarazzato del francese Richardcon il punteggio di 6-0 6-1 7-5, mettendo in mostra una condizione in crescita e colpi sempre più efficaci, soprattutto da fondo campo. Il quattro volte vincitore deldi Flushing Meadows analizza la sua prestazione: “Penso sia stata la miapartita delfino a ora. Peraltro è anche la prima volta che vinco in tre set e che non passo troppo tempo in campo, questo può essere sempre utile in undello Slam. Diciamo che lui ha alzato il livello del gioco nel terzo set e ha cambiato tante cose, ma ovviamente sono felice di non essermi distratto e di ...

