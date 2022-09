US Open, niente derby tra Sinner e Musetti agli ottavi. Come cambia il tabellone: si avvicinano gli spagnoli… (Di domenica 4 settembre 2022) Poteva esserci un gran bel derby negli ottavi di finale tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Non era la prospettiva principale, soprattutto visto il tabellone del toscano (per quello dell’altoatesino le preoccupazioni erano relative), ma l’opportunità è apparsa davvero a portata di mano. Ci si è messo di mezzo un Ilya Ivashka in ottimo stato, e il bielorusso, su questa superficie, non aiuta di certo lo stile di gioco del 2002 di Carrara. L’altoatesino, però, ha armi che, a sua volta, non piacciono al prossimo avversario. Ivashka è l’ultimo dei giocatori non ricompresi tra le teste di serie in tutta la parte bassa del tabellone. Questo significa che, eventualmente, d’ora in poi sarà tutto complicato per Sinner. Del resto, però, è una cosa che bisogna aspettarsi: negli ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) Poteva esserci un gran belneglidi finale tra Jannike Lorenzo. Non era la prospettiva principale, soprattutto visto ildel toscano (per quello dell’altoatesino le preoccupazioni erano relative), ma l’opportunità è apparsa davvero a portata di mano. Ci si è messo di mezzo un Ilya Ivashka in ottimo stato, e il bielorusso, su questa superficie, non aiuta di certo lo stile di gioco del 2002 di Carrara. L’altoatesino, però, ha armi che, a sua volta, non piacciono al prossimo avversario. Ivashka è l’ultimo dei giocatori non ricompresi tra le teste di serie in tutta la parte bassa del. Questo significa che, eventualmente, d’ora in poi sarà tutto complicato per. Del resto, però, è una cosa che bisogna aspettarsi: negli ...

