US Open 2022, la continuità di Matteo Berrettini: quinta volta di fila ai quarti di finale in uno Slam (Di domenica 4 settembre 2022) Matteo Berrettini, il solido. L'azzurro ha da poco sconfitto lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina per per 3-6 7-6(2) 6-3 4-6 6-2 in tre ore e 46 minuti e ha strappato il pass per i quarti di finale degli US Open 2022. Una vittoria di grande rilievo che conferma, ancora una volta, la classe del nostro portacolori. Per Berrettini si tratta della quinta volta di fila ai quarti di finale in uno Slam. Non considerando infatti il Roland Garros 2022 (dove il classe 1996 non ha potuto partecipare a causa dell'infortunio alla mano) e Wimbledon 2022 (torneo in cui Matteo non ha preso parte per via della positività al Covid-19).

