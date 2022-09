US Open 2022, Berrettini ai quarti di finale (Di domenica 4 settembre 2022) (Adnkronos) – Matteo Berrettini ai quarti di finale dell’US Open 2022, quarto torneo dello Slam in corso a New York. Negli ottavi di finale, l’azzurro – testa di serie numero 13 – batte in 5 set lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina per 3-6, 7-6 (7-2), 6-3, 4-6, 6-2. L’iberico, nel corso del quinto set, si procura un infortunio al ginocchio che lo condiziona nel finale del match: Davidovich Fokina, già sotto di un break nella frazione decisiva, gioca gli ultimi game praticamente da fermo e si arrende quanto Berrettini sfrutta il terzo match point, chiudendo dopo 3h45?. Il romano approda ai quarti dell’US Open per la terza volta negli ultimi 4 anni. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 4 settembre 2022) (Adnkronos) – Matteoaididell’US, quarto torneo dello Slam in corso a New York. Negli ottavi di, l’azzurro – testa di serie numero 13 – batte in 5 set lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina per 3-6, 7-6 (7-2), 6-3, 4-6, 6-2. L’iberico, nel corso del quinto set, si procura un infortunio al ginocchio che lo condiziona neldel match: Davidovich Fokina, già sotto di un break nella frazione decisiva, gioca gli ultimi game praticamente da fermo e si arrende quantosfrutta il terzo match point, chiudendo dopo 3h45?. Il romano approda aidell’USper la terza volta negli ultimi 4 anni. L'articolo proviene da Italia Sera.

