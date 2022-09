Università, la politica ne capisce poco: attenzione alle visioni troppo generiche (Di domenica 4 settembre 2022) L’Università pubblica dovrebbe costituire un capitolo importante nel programma politico di qualunque partito; purtroppo è un ambito del quale la politica spesso capisce poco ed è viziato da preconcetti populisti, che oscurano la complessità delle funzioni, spesso autocontraddittorie, che le sono attribuite. La prima missione dell’Università è la formazione: l’Università costituisce il livello più elevato del percorso formativo aperto ai cittadini. Fornisce ai giovani l’accesso a mestieri e professioni, ed è un ascensore sociale che apre ad un inserimento lavorativo più agevole e meglio remunerato. Chi nega questo ovvio ruolo dell’Università inganna se stesso e fa una propaganda qualunquista. Per assolvere questa funzione è essenziale una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) L’pubblica dovrebbe costituire un capitolo importante nel programma politico di qualunque partito; purè un ambito del quale laspessoed è viziato da preconcetti populisti, che oscurano la complessità delle funzioni, spesso autocontraddittorie, che le sono attribuite. La prima missione dell’è la formazione: l’costituisce il livello più elevato del percorso formativo aperto ai cittadini. Fornisce ai giovani l’accesso a mestieri e professioni, ed è un ascensore sociale che apre ad un inserimento lavorativo più agevole e meglio remunerato. Chi nega questo ovvio ruolo dell’inganna se stesso e fa una propaganda qualunquista. Per assolvere questa funzione è essenziale una ...

