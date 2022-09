Una Vita anticipazioni 7 settembre 2022, Fidel si scusa con Lolita (Di domenica 4 settembre 2022) Nella puntata di Una Vita in onda martedì 7 settembre 2022 vedrete Fidel presentarsi a Lolita con un regalo per lei e uno per il piccolo Moncho. La giovane lo scarta e trova un bellissimo scialle. Con questo Fidel vuole scusarsi con la Casado per aver monopolizzato il discorso a cena sugli anarchici e lei apprezza il gesto. Intanto arriva la notizia che Leonardo non ne vuole sapere di parlare e che la polizia passerà alle maniere forti. Sul sito Mediaset Infinity troverete dei videoclip con i momenti salienti degli avvenimenti più importanti. Sapete che cos’ha ispirato Aurora Guerra nella creazione di Una Vita? Vediamo da cos’ha tratto spunto l’autrice della famosa ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 4 settembre 2022) Nella puntata di Unain onda martedì 7vedretepresentarsi acon un regalo per lei e uno per il piccolo Moncho. La giovane lo scarta e trova un bellissimo scialle. Con questovuolersi con la Casado per aver monopolizzato il discorso a cena sugli anarchici e lei apprezza il gesto. Intanto arriva la notizia che Leonardo non ne vuole sapere di parlare e che la polizia passerà alle maniere forti. Sul sito Mediaset Infinity troverete dei videoclip con i momenti salienti degli avvenimenti più importanti. Sapete che cos’ha ispirato Aurora Guerra nella creazione di Una? Vediamo da cos’ha tratto spunto l’autrice della famosa ...

