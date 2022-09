Una Ragazza per il Cinema, Conferenza Stampa mercoledì 7 settembre (Di domenica 4 settembre 2022) Iniziato il conto alla rovescia per uno degli appuntamenti più importanti dell’anno: la Finale Nazionale di, “UNA Ragazza PER IL Cinema”. L’esclusivo Premio Nazionale di Bellezza e Talento, giunto alla 34esima edizione, organizzato da Antonio Lo Presti e Daniela Eramo, è in programma, domenica 11 settembre prossimo, in Sicilia, nello splendido scenario del Teatro Antico di Taormina. L’evento, sarà presentato, in Conferenza Stampa, MERCOLEDI’ 7 settembre, alle ore 10,30, presso Capo dei Greci, Via Nazionale 421, Sant’Alessio Siculo. In Conferenza Stampa saranno svelati i Super Ospiti di questa Edizione, molti dei quali, saranno presenti alla Conferenza. La finale sarà condotta da Beppe Convertini, volto noto di Rai1, affiancato, ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 4 settembre 2022) Iniziato il conto alla rovescia per uno degli appuntamenti più importanti dell’anno: la Finale Nazionale di, “UNAPER IL”. L’esclusivo Premio Nazionale di Bellezza e Talento, giunto alla 34esima edizione, organizzato da Antonio Lo Presti e Daniela Eramo, è in programma, domenica 11prossimo, in Sicilia, nello splendido scenario del Teatro Antico di Taormina. L’evento, sarà presentato, in, MERCOLEDI’ 7, alle ore 10,30, presso Capo dei Greci, Via Nazionale 421, Sant’Alessio Siculo. Insaranno svelati i Super Ospiti di questa Edizione, molti dei quali, saranno presenti alla. La finale sarà condotta da Beppe Convertini, volto noto di Rai1, affiancato, ...

