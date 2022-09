Udinese-Roma, ospite a sorpresa sugli spalti: due top della Roma osservati speciali (Di domenica 4 settembre 2022) Alle ore 18 scenderà in campo la Roma di José Mourinho contro l’Udinese di mister Sottil. Opportunità importante per i giallorossi di scappare in vetta alla classifica, la pressione è tanta, ma ciò che la rende ancor più tagliente è la presenza a sorpresa sugli spalti del Ct dell’Inghilterra Southgate. Gli osservati speciali sono Smalling e Abraham, con il mondiale in vista il commissario tecnico ha intenzione di vedere di persona le prestazioni in campo dei nazionali inglesi. Test importante per entrambi i calciatori, soprattutto per il difensore inglese, uscito dai radar della nazionale da diverso tempo. Abraham Smalling Southgate Una Roma che dovrà presentarsi alla Dacia Arena con la giusta ... Leggi su rompipallone (Di domenica 4 settembre 2022) Alle ore 18 scenderà in campo ladi José Mourinho contro l’di mister Sottil. Opportunità importante per i giallorossi di scappare in vetta alla classifica, la pressione è tanta, ma ciò che la rende ancor più tagliente è la presenza adel Ct dell’Inghilterra Southgate. Glisono Smalling e Abraham, con il mondiale in vista il commissario tecnico ha intenzione di vedere di persona le prestazioni in campo dei nazionali inglesi. Test importante per entrambi i calciatori, soprattutto per il difensore inglese, uscito dai radarnazionale da diverso tempo. Abraham Smalling Southgate Unache dovrà presentarsi alla Dacia Arena con la giusta ...

