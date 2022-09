Ucraina ultime notizie. Kiev:?negoziati possibili, ma solo a nostre condizioni (Di domenica 4 settembre 2022) Telefonata Von der Leyen-Zelensky, avanti con sanzioni a Mosca. Kiev apre ai negoziati, ma «solo alle condizioni» fissate dalle autorità ucraine. Sul campo, la tensione resta elevata. Una delle unità di potenza della centrale nucleare di Zaporizhzhia è stata colpita da un proiettile d’artiglieria dall’esercito ucraino, secondo le autorità di Energodar citate dall’agenzia russa Tass. Il numero tre della gerarchia di potere in Cina, andrà la prossima settimana in visita in Russia, a Vladivostok:?il più alto dirigente cinese a farlo dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina in febbraio Leggi su ilsole24ore (Di domenica 4 settembre 2022) Telefonata Von der Leyen-Zelensky, avanti con sanzioni a Mosca.apre ai, ma «alle» fissate dalle autorità ucraine. Sul campo, la tensione resta elevata. Una delle unità di potenza della centrale nucleare di Zaporizhzhia è stata colpita da un proiettile d’artiglieria dall’esercito ucraino, secondo le autorità di Energodar citate dall’agenzia russa Tass. Il numero tre della gerarchia di potere in Cina, andrà la prossima settimana in visita in Russia, a Vladivostok:?il più alto dirigente cinese a farlo dall’inizio dell’invasione dell’in febbraio

