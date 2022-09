Ucraina, Salvini: “Ue metta scudo di protezione su famiglie e imprese” (Di domenica 4 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – L'Europa “metta uno scudo di protezione su famiglie e imprese”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Rtl 102.5.“Le sanzioni” alla Russia – ha aggiunto – “stanno dimostrando efficacia? No. Teniamole? Va bene. Cosa chiedono la Lega e il governo di centrodestra compatto? Uno scudo europeo, una protezione europea con tutti i miliardi che servono per evitare una strage non di vite, come con il Covid, ma di posti di lavoro”.“La Lega ha sempre votato, sia in Italia che in Europa, ogni tipo di aiuto all'Ucraina”, ha affermato. “Abbiamo votato tutti gli interventi a favore dell'Ucraina – ha spiegato – perchè non vogliamo lasciare neanche mezzo spazio a un paese che ha scatenato una guerra”. ... Leggi su iltempo (Di domenica 4 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – L'Europa “unodisu”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, a Rtl 102.5.“Le sanzioni” alla Russia – ha aggiunto – “stanno dimostrando efficacia? No. Teniamole? Va bene. Cosa chiedono la Lega e il governo di centrodestra compatto? Unoeuropeo, unaeuropea con tutti i miliardi che servono per evitare una strage non di vite, come con il Covid, ma di posti di lavoro”.“La Lega ha sempre votato, sia in Italia che in Europa, ogni tipo di aiuto all'”, ha affermato. “Abbiamo votato tutti gli interventi a favore dell'– ha spiegato – perchè non vogliamo lasciare neanche mezzo spazio a un paese che ha scatenato una guerra”. ...

