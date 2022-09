Tutto il potere allo Ior: perché il Papa “blinda” le finanze del Vaticano (Di domenica 4 settembre 2022) La centralizzazione delle finanze del Vaticano sotto il controllo dell’Istituto per le opere religiose (Ior) decisa da Papa Francesco è una notizia importante per un’ampia serie di ragioni. La rivoluzione della trasparenza In primo luogo, perché culmine di una rivoluzione della trasparenza promossa da Papa Francesco negli ultimi anni, dopo esser stata avviata da Benedetto XVI sul InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 4 settembre 2022) La centralizzazione delledelsotto il controllo dell’Istituto per le opere religiose (Ior) decisa daFrancesco è una notizia importante per un’ampia serie di ragioni. La rivoluzione della trasparenza In primo luogo,culmine di una rivoluzione della trasparenza promossa daFrancesco negli ultimi anni, dopo esser stata avviata da Benedetto XVI sul InsideOver.

