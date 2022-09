Turchia | inaugurata la nuova sede della Scuola Media italiana a Istanbul

(Di domenica 4 settembre 2022) È statala. Laè ospitata presso il Palazzo dei Dragomanni, che dopo un lungo restauro, su impulso dell’Ambasciata d’Italia e grazie anche a fondi del Liceo italiano di, è stato restituito al suo antico splendore. Si tratta di un edificio dall’alto valore storico, costruito a metà dell’Ottocento e per decenni inutilizzato a causa delle cattive condizioni in cui ha a lungo versato. Il Palazzo, oggi restaurato, contribuirà, assieme al Palazzo di Venezia, Residenza dell’Ambasciatore d’Italia, e agli altri edifici del “Sistema Italia” (Consolato Generale e Liceo italiano) ad arricchire il patrimonio architettonico del nostro Paese nel quartiere ...

È stata inaugurata la nuova sede della Scuola Media italiana a Istanbul. La Scuola è ospitata presso il Palazzo dei Dragomanni, che dopo un lungo restauro, su impulso dell'Ambasciata d'Italia e grazie ...