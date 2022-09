Trump furioso con Fbi ('parodia di giustizia') e Biden: 'Nemico dell'America, lo cacceremo' (Di domenica 4 settembre 2022) - Infuocato comizio dell'ex - presidente in Pennsylvania a due mesi e due giorni dal voto di metà mandato in Usa dopo la clamorosa perquisizione della sua residenza di Mar - a - Lago Leggi su tg.la7 (Di domenica 4 settembre 2022) - Infuocato comizio'ex - presidente in Pennsylvania a due mesi e due giorni dal voto di metà mandato in Usa dopo la clamorosa perquisizionea sua residenza di Mar - a - Lago

Andrea1994___ : @furioso_george A Lozano farei vedere altri tipo di video. Qualcuno con Trump protagonista. - NaniPuffo : RT @BimbePeppe: Trump aveva portato nella sua residenza i nomi di spie americane. Trump avrebbe il potere di mettere in crisi la CIA. Que… - LuisaRagni : RT @BimbePeppe: Trump aveva portato nella sua residenza i nomi di spie americane. Trump avrebbe il potere di mettere in crisi la CIA. Que… - GianniMarangon : RT @BimbePeppe: Trump aveva portato nella sua residenza i nomi di spie americane. Trump avrebbe il potere di mettere in crisi la CIA. Que… - alinatede : RT @BimbePeppe: Trump aveva portato nella sua residenza i nomi di spie americane. Trump avrebbe il potere di mettere in crisi la CIA. Que… -