Trump: "Biden e il gruppo che lo controlla sono i veri nemici dello Stato" (Di domenica 4 settembre 2022) NEW YORK – "Joe Biden e' un nemico dello Stato. Volete sapere la verita'? Il nemico dello Stato e' lui e il gruppo che lo controlla, che gli gravita attorno. 'Fai questo, fai quello, Joe. Lo farai, Joe, vero?". L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump (foto), parte subito all'attacco del proprio successore nel comizio in Pennsylvania per i suoi candidati alle elezioni di Midterm, il primo dopo il sequestro di documenti classificati nella residenza del magnate americano a Mar-a-Lago.

